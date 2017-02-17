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17.02.17 / 12:58 Новости / Россия и мир

Госдума ратифицировала договор с Турцией о взаимной помощи в уголовных делах

Договор был подписан в декабре 2014 года

флаг турция россия

Фото АБН

Государственная дума ратифицировала договор между Россией и Турцией о выдаче лиц для уголовного преследования и взаимной помощи по уголовным делам. Заседание Госдумы прошло в пятницу.

Стороны, согласно документу, будут оказывать правовую помощь друг другу в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях. Кроме того, документ предполагает взаимную выдачу лиц для уголовного преследования. Выдавать планируется тех, кто, согласно законодательству обеих стран, совершил уголовные преступления предусматривающие лишение свободы на срок от одного года.

Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче лиц для уголовного преследования был подписан в Анкаре 1 декабря 2014 года. Турция пока не ратифицировала договор. Тем не менее, за последние два года, по словам замминистра юстиции РФ Максима Травникова, прокуратура РФ направила Турции 12 запросов о выдаче. Решение о передаче было принято по одному из них.

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