Ученые: Курение помогло пациенту справиться с анемией Положительное воздействие оказал угарный газ

Курение помогло больному анемией справиться с болезнью. Исследование появилось в Journal of Biological Chemistry.

Врачам удалось выяснить, что угарный газ, который содержится в табачном дыме, помог пациенту купировать болезнь. Оказалось, в его ДНК содержится ген с необычной мутацией.

Замена 58-ой аминокислоты в гемоглобине привела к тому, что белок стал крайне уязвим к действию кислорода. Подобную мутацию исследователи обнаружили у дочери пациента, которая и обратилась к врачам.

Оказалось, что мужчина не испытывал проблем со здоровьем благодаря влиянию табачного дыма. Для всех людей угарный газ, содержащийся в дыме, необычайно вреден, однако для носителя мутировавшего гена он оказался стабилизатором.