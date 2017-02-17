Проблемный ЖК «Звезда» в Петербурге планируют сдать в марте До конца февраля обустроят фасад, установят дверные блоки, благоустроят территорию

Проблемный ЖК «Звезда» в Петербурге от застройщика СК «Элис» планируют сдать в марте 2017 года. Об этом в пятницу сообщили в комитете по строительству.

В настоящий момент на территории стройки проложили сети водоснабжения и водоотведения. Также застройщик исполнил техусловия по электроснабжению. В домах поставили лифты. До конца февраля СК «Элис» окончит фасадные работы, установит дверные блоки, благоустроит территорию.

Отметим, ЖК «Звезда» строят на Московском шоссе, дом 16, литер А. Дома планировали сдать до конца 2015 года. Однако с весны 2015 года застройщик прекратил финансирование проекта. В декабре 2016 года дольщики вышли на митинг.