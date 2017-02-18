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18.02.17 / 01:08 Новости / Россия и мир / Экономика

В 2016 году выручка Bombardier Transportation уменьшилась до $6 млрд

Сократилась на 9% год к году

bombardier

Фото с сайта qatarisbooming.com

Выручка Bombardier Transportation уменьшилась до $5,8 млрд в 2016 году. Об этом в компании сообщили накануне.

Так выручка сократилась на 9% год к году. Общее количество заказов в прошлом году составило 30,1 млрд канадских долларов против $30,4 млрд в 2015.

В 2016 году пенсионный фонд Caisse de depot et place­ment du Quebec (CDPQ) вложил в развитие Bombardier Transportation 1,5 млрд канадских долларов. За это он получил долю в капитале компании. Bombardier Transportation входит в холдинг Bombardier, основанный в 1942 году в Канаде. Основное направление деятельности — производство железнодорожной техники.

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