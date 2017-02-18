Бюджет Москвы увеличился на 11% за 2016 год И составили 1,85 трлн рублей

Доходы бюджета российской столицы за 2016 год увеличились на 11,3% в годовом отношении. Накануне об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

За прошлый год поступления составили 1,85 трлн рублей. В ведомостве отмечают, что более 84% доходов бюджета Москва получила от налоговых поступлений, они составили 1,56 трлн рублей.

Значительный вклад внес налог на прибыль организаций (571,8 млрд рублей). Налог на доходы физических лиц также оказал влияние на бюджет столицы (745,1 млрд рублей). Напомним, в Москве проводится политика налогового стимулирования граждан. Она включает введение патентной системы, торгового сбора, переход к налогообложению недвижимости от кадастровой стоимости.