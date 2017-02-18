Чубайс: Укрепление рубля «сильно бьет» по «Роснано» Компании было выгодно работать в период его ослабления

Текущий период укрепление рубля «сильно бьем» по деятельности госкорпорации «Роснано». Об этом в субботу заявил ее глава Анатолий Чубайс.

Глава компании рассказал, что «Роснано» было выгодно работать в период ослабления рубля. Так, в 2014 году прибыль корпорации составила 7 млрд рублей, в 2015 году – 17 млрд рублей.

«Сумеем ли мы перешибить снижение за счет дополнительных операционных результатов? Пока не знаю. По нашему стратегическому плану «Роснано» до 2017 года — планово убыточная компания», — сказал Чубайс.

Отметим, в 2017 году «Роснано» планирует рассчитывает получить 25 млрд рублей. Эти деньги корпорация намерена заработать на выходах из капиталов своих портфельных компаний.

Добавим, «Роснано» создана в 2007 году. Планировалось, что корпорация до 2017 года будет убыточной. Организацию неоднократно проверяли аудиторы Счетной палаты и признавали неэффективными инвестиционные проекты компании и иные расходы