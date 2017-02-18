Все новости

18.02.17 / 03:04 Новости / Россия и мир

Ракета Falcon 9 совершит первый повторный полет в марте

Ее отправят с миссией SES 10

Falcon 9

Ракету-носитель Falcon 9 повторно запустят в марте. Об этом заявила президент компании Space X Гвен Шортуэлл.

Планируется, что уже летавшая ракета отправится в космос с миссией SES 10. Запуск произойдет со стартовой площадки на мысе Канаверал 39А.

Ранее СМИ сообщали о неисправностях, которые могут быть опасны для будущих полетов. Предполагали, что в лопастях подающей топливо турбины  могут образоваться трещины. В январе этого года компания Space X провела успешный запуск ракеты Falcon 9. Осенью 2016 года ракета-носитель Falcon 9 взорвалась за два дня до запуска, пострадавших нет.

По материалам: kommersant.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017