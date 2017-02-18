Ракета Falcon 9 совершит первый повторный полет в марте Ее отправят с миссией SES 10

Ракету-носитель Falcon 9 повторно запустят в марте. Об этом заявила президент компании Space X Гвен Шортуэлл.

Планируется, что уже летавшая ракета отправится в космос с миссией SES 10. Запуск произойдет со стартовой площадки на мысе Канаверал 39А.

Ранее СМИ сообщали о неисправностях, которые могут быть опасны для будущих полетов. Предполагали, что в лопастях подающей топливо турбины могут образоваться трещины. В январе этого года компания Space X провела успешный запуск ракеты Falcon 9. Осенью 2016 года ракета-носитель Falcon 9 взорвалась за два дня до запуска, пострадавших нет.