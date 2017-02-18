Иран подтвердил покупку нефти Беларусью Приобрела 600 тыс. баррелей с отгрузкой в феврале

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) подтвердила, что Беларусь закупает у нее нефть. Организация сообщила об этом в субботу.

Нефть у Ирана закупает Beloil Polska – дочернее предприятие государственной «Беларусьнефти». Она заключила сделку на приобретение 600 тыс. баррелей нефти с отгрузкой в феврале.

Отметим, о том, что Беларусь закупила иранскую нефть, 16 февраля сообщало агентство Reuters. Эта первая подобная сделка между Минском и Тегераном. Поставка может начаться в районе 20 февраля. Предполагается, что нефть будет доставлена в порт Одесса в Черном море или Вентспилс в Балтийском море, а затем транспортирована в Беларусь по железной дороге.