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18.02.17 / 11:15 Новости / Россия и мир / Финансы

Иран подтвердил покупку нефти Беларусью

Приобрела 600 тыс. баррелей с отгрузкой в феврале

газпром нефть промышленность добычаНациональная иранская нефтяная компания (NIOC) подтвердила, что Беларусь закупает у нее нефть. Организация сообщила об этом в субботу.

Нефть у Ирана закупает Beloil Polska – дочернее предприятие государственной «Беларусьнефти». Она заключила сделку на приобретение 600 тыс. баррелей нефти с отгрузкой в феврале.

Отметим, о том, что Беларусь закупила иранскую нефть, 16 февраля сообщало агентство Reuters. Эта первая подобная сделка между Минском и Тегераном. Поставка может начаться в районе 20 февраля. Предполагается, что нефть будет доставлена в порт Одесса в Черном море или Вентспилс в Балтийском море, а затем транспортирована в Беларусь по железной дороге.

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