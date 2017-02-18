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18.02.17 / 07:13 Новости / Россия и мир / Экономика

Китай закроет 500 угольных шахт в 2017 году

И уменьшит производственные мощности на 50 млн тонн

угольПравительство Китая планирует закрыть 500 устаревших угольных шахт в 2017 году. Об этом в субботу сообщили в Государственном управлении по делам энергетики.

Закрытие шахт позволит уменьшить Китаю производственные мощности на 50 млн тонн. Так власти пытаются повысить безопасность в угледобывающей отрасли.

В ведомстве отмечают, что будут закрыты шахты, которые непригодны для дальнейшего использования. Ранее правительство Китая приняло решение о проведении реформы сферы предложения в областях промышленности, где предложение значительно выше спроса. Весной 2016 года глава Государственного комитета по реформам и развитию Сюй Шаоши заявил о сокращении Китаем добычи угля на 500 млн тонн в ближайшие пять лет.

По материалам: ria.ru
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