Китай закроет 500 угольных шахт в 2017 году И уменьшит производственные мощности на 50 млн тонн

Правительство Китая планирует закрыть 500 устаревших угольных шахт в 2017 году. Об этом в субботу сообщили в Государственном управлении по делам энергетики.

Закрытие шахт позволит уменьшить Китаю производственные мощности на 50 млн тонн. Так власти пытаются повысить безопасность в угледобывающей отрасли.

В ведомстве отмечают, что будут закрыты шахты, которые непригодны для дальнейшего использования. Ранее правительство Китая приняло решение о проведении реформы сферы предложения в областях промышленности, где предложение значительно выше спроса. Весной 2016 года глава Государственного комитета по реформам и развитию Сюй Шаоши заявил о сокращении Китаем добычи угля на 500 млн тонн в ближайшие пять лет.