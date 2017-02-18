Лавров не встретится с представителями администрации США на Мюнхенской конференции

Глава МИД России Сергей Лавров не будет проводить встречи с представителями администрации Соединенных Штатов в ходе проведения Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом в субботу сообщил его заместитель Алексей Мешков.

«Контакты с представителями американской администрации в Мюнхене не предусматриваются», — сказал Мешков. Также, по его словам, Лавров и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсуждали вопрос формирования повестки дня заседания Совета России и НАТО (СРН).

Отметим, Мюнхенская конференция по безопасности идет 17-19 февраля. Она считается крупнейшей и одной из самых авторитетных площадок для обсуждения вопросов глобальной безопасности. В этом году она проходит в 53-й раз.