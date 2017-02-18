Все новости

18.02.17 / 23:11 Новости / Политика / Россия и мир

Лавров сообщил об условиях отмены виз с Грузией

Одно из них – повышение уровня безопасности

Сергей Лавров (4)Сергей Лавров сообщил об условиях отмены визового режима с Грузией. Об этом стало известно в субботу.

По словам главы МИД РФ, отмену виз можно будет обсуждать только после налаживания дипломатических отношений и повышения уровня безопасности во всем регионе. Лавров добавил, что отношения стран начинают приходить в норму, растет товарооборот и авиасообщение. Также министр заявил, что для отмены визового режима необходимо наладить работу между российскими и грузинскими правоохранительными органами. По его мнению, регионы Южного Кавказа могут становиться территориями, которые используют боевики, террористы и наркоторговцы.

Сергей Лавров отметил, что визовый режим с Грузией очень либерализован. Грузинские граждане могут посещать РФ практически по любому поводу.

Напомним, что Россия и Грузия разорвали дипломатические отношения в 2008 году после конфликта в Южной Осетии. Первые переговоры после войны дипломаты двух стран провели в 2012 году. В феврале того же года Грузия ввела безвизовый режим для краткосрочных поездок россиян.

По материалам: ria.ru
Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017