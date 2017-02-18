Лавров сообщил об условиях отмены виз с Грузией Одно из них – повышение уровня безопасности

Сергей Лавров сообщил об условиях отмены визового режима с Грузией. Об этом стало известно в субботу.

По словам главы МИД РФ, отмену виз можно будет обсуждать только после налаживания дипломатических отношений и повышения уровня безопасности во всем регионе. Лавров добавил, что отношения стран начинают приходить в норму, растет товарооборот и авиасообщение. Также министр заявил, что для отмены визового режима необходимо наладить работу между российскими и грузинскими правоохранительными органами. По его мнению, регионы Южного Кавказа могут становиться территориями, которые используют боевики, террористы и наркоторговцы.

Сергей Лавров отметил, что визовый режим с Грузией очень либерализован. Грузинские граждане могут посещать РФ практически по любому поводу.

Напомним, что Россия и Грузия разорвали дипломатические отношения в 2008 году после конфликта в Южной Осетии. Первые переговоры после войны дипломаты двух стран провели в 2012 году. В феврале того же года Грузия ввела безвизовый режим для краткосрочных поездок россиян.