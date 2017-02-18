Лавров встретился со Столтенбергом Обсудили отношения России и НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Накануне об этом сообщили в министерстве иностранных дел.

Стороны обсудили текущие отношения между Россией и Организацией Североатлантического договора и их перспективу развития. Темой для разговора также стала международная повестка.

Ранее Столтенберг заявил, что на встрече с Лавровым говорил об Украине. В 2014 году из-за украинского кризиса НАТО приостановило сотрудничество с Россией. При этом политический диалог сохранился. Заседания Совета Россия-НАТО возобновились весной 2016 года.