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18.02.17 / 00:33 Новости / Политика / Россия и мир

Лавров встретился со Столтенбергом

Обсудили отношения России и НАТО

МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Накануне об этом сообщили в министерстве иностранных дел.

Стороны обсудили текущие отношения между Россией и Организацией Североатлантического договора и их перспективу развития. Темой для разговора также стала международная повестка.

Ранее Столтенберг заявил, что на встрече с Лавровым говорил об Украине. В 2014 году из-за украинского кризиса НАТО приостановило сотрудничество с Россией. При этом политический диалог сохранился. Заседания Совета Россия-НАТО возобновились весной 2016 года.

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