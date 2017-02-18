Меркель призвала ЕС улучшить отношения с Россией Из-за общих интересов

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Евросоюз улучшить отношения с Россией. Об этом она заявила в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Нам необходимы хорошие отношения с Россией», — сказала Меркель. Она отметила, что у ЕС и РФ есть общие интересы в борьбе с терроризмом, им также нужно обсуждать угрозы в сфере кибербезопасности.

Лидер ФРГ сказала, что необходимо продолжить работу «нормандской четверки» для достижения прекращения огня на Донбассе. «К сожалению, не все пункты минских договоренностей выполнены, но работа идет, и мы должны продолжить эту работу», — сказала она.

Отметим, в четверг президент России Владимир Путин заявил, что Украина пытается сорвать минские соглашения, чтобы решить конфликт на Донбассе с помощью силы. Для этого, по словам российского лидера, Киев устраивает «серьезное обострение» на юго-востоке республики.