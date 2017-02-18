Все новости

18.02.17 / 14:32 Новости / Политика / Россия и мир

Меркель призвала ЕС улучшить отношения с Россией

Из-за общих интересов

Ангела Меркель, фото пресс-службы Канцлера ФРГКанцлер Германии Ангела Меркель призвала Евросоюз улучшить отношения с Россией. Об этом она заявила в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Нам необходимы хорошие отношения с Россией», — сказала Меркель. Она отметила, что у ЕС и РФ есть общие интересы в борьбе с терроризмом, им также нужно обсуждать угрозы в сфере кибербезопасности.

Лидер ФРГ сказала, что необходимо продолжить работу «нормандской четверки» для достижения прекращения огня на Донбассе. «К сожалению, не все пункты минских договоренностей выполнены, но работа идет, и мы должны продолжить эту работу», — сказала она.

Отметим, в четверг президент России Владимир Путин заявил, что Украина пытается сорвать минские соглашения, чтобы решить конфликт на Донбассе с помощью силы. Для этого, по словам российского лидера, Киев устраивает «серьезное обострение» на юго-востоке республики.

По материалам: interfax.ru
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017