На Аляске началось извержение вулкана Богослов Код опасности для полетов – красный

На Алеутских островах (штат Аляска) началось извержение вулкана Богослов. Накануне об этом сообщила Обсерватория штата Аляска.

В организации предупредили об опасности полетов в районе вулкана. Код предупреждения повышен до красного уровня.

Ранее вулкан выбросил столб пепла высотой 7,6 км. Самолетам, совершающим авиарейсы в этом районе, рекомендуется не приближаться к опасной зоне. Вулкан Богослов находится на необитаемом острове, который относится к группе Алеутских островов. Ближайший населенный пункт, город Уналашка, находится в 98 км от вулкана.