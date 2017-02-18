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18.02.17 / 05:49 Новости / Россия и мир

На Аляске началось извержение вулкана Богослов

Код опасности для полетов – красный

Вулкан Богослов

Фото с сайта fdlx.com

На Алеутских островах (штат Аляска) началось извержение вулкана Богослов. Накануне об этом сообщила Обсерватория штата Аляска.

В организации предупредили об опасности полетов в районе вулкана. Код предупреждения повышен до красного уровня.

Ранее вулкан выбросил столб пепла высотой 7,6 км. Самолетам, совершающим авиарейсы в этом районе, рекомендуется не приближаться к опасной зоне. Вулкан Богослов находится на необитаемом острове, который относится к группе Алеутских островов. Ближайший населенный пункт, город Уналашка, находится в 98 км от вулкана.

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