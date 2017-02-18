Nike подорожал на $500 млн из-за Роналду За пожизненный контракт

Благодаря нападающему испанского футбольного клуба «Реал» и сборной Португалии Криштиану Роналду бренд Nike в 2016 году подорожал на $500. Об этом в субботу сообщил журнал Forbes.

Американская компания Nike стала дороже благодаря тому, что Роналду заключил пожизненный контракт с брендом. По данным СМИ, за это он ежегодно будет получать по $24 млн.

Отметим, в 2016 году Forbes назвал Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом мира. С июня 2015 года по июнь 2016 года он получил $88 млн.

Добавим, Роналду называют одним из лучших футболистов мира. Он четыре раза получал награду «Золотой мяч», трижды побеждал в Лиге чемпионов. В прошлом году стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.