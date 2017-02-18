СМИ: Обама на 12-м месте в рейтинге всех президентов США На первом Линкольн

Барак Обама оказался на 12-м месте в рейтинге всех президентов США. Результаты опросов в субботу опубликовал американский телеканал C-SPAN.

На первое место поместили 16-го президента США Авраама Линкольна. В тройку также вошли первый президент Соединенных штатов Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт, который был 32-м главой государства.

По данным телеканала, Обама запомнился успехами в области экономики. Однако он плохо проявил себя во взаимодействии с Конгрессом. В составлении рейтинга участвовали историки, политологи и другие профильные специалисты. Они оценивали деятельность президентов по шкале от одного до десяти в различных областях.