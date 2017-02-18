Все новости

18.02.17 / 07:54 Новости / Общество / Россия и мир

СМИ: Обама на 12-м месте в рейтинге всех президентов США

На первом Линкольн

Барак ОбамаБарак Обама оказался на 12-м месте в рейтинге всех президентов США. Результаты опросов в субботу опубликовал американский телеканал C-SPAN.

На первое место поместили 16-го президента США Авраама Линкольна. В тройку также вошли первый президент Соединенных штатов Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт, который был 32-м главой государства.

По данным телеканала, Обама запомнился успехами в области экономики. Однако он плохо проявил себя во взаимодействии с Конгрессом. В составлении рейтинга участвовали историки, политологи и другие профильные специалисты. Они оценивали деятельность президентов по шкале от одного до десяти в различных областях.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017