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18.02.17 / 23:41 Новости / Политика / Россия и мир

ОБСЕ не установила виновных в кибератаках

Генсек призвал использовать механизмы доверия

хакер кибербезопасность кибератакаОБСЕ не смогла установить виновных в кибератаках на свои сервера. Об этом в субботу заявил генеральный секретарь организации Ламберто Занньер.

По словам генсека ОБСЕ, в организации знают, что системы были атакованы, но источник установить не могут. Занньер призвал работать над этой проблемой, вместо того, чтобы поднимать шумиху в СМИ. Также он добавил, что пора использовать разработанные механизмы доверия в сфере кибербезопасности. По его мнению, стоит посмотреть, как реагируют государства и как можно работать вместе. Занньер уверен, что это возможно, если есть политическая воля.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно об атаке на сервера ОБСЕ. Целостность информационных систем не нарушили. В Германии заявили, что за этим могли стоять российские хакеры. Ранее Россию обвиняли во взломе серверов Демократической партии США.

По материалам: tass.ru
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