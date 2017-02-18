ОБСЕ не установила виновных в кибератаках Генсек призвал использовать механизмы доверия

ОБСЕ не смогла установить виновных в кибератаках на свои сервера. Об этом в субботу заявил генеральный секретарь организации Ламберто Занньер.

По словам генсека ОБСЕ, в организации знают, что системы были атакованы, но источник установить не могут. Занньер призвал работать над этой проблемой, вместо того, чтобы поднимать шумиху в СМИ. Также он добавил, что пора использовать разработанные механизмы доверия в сфере кибербезопасности. По его мнению, стоит посмотреть, как реагируют государства и как можно работать вместе. Занньер уверен, что это возможно, если есть политическая воля.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно об атаке на сервера ОБСЕ. Целостность информационных систем не нарушили. В Германии заявили, что за этим могли стоять российские хакеры. Ранее Россию обвиняли во взломе серверов Демократической партии США.