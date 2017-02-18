Минобороны России доставило 26 тонн гумпомощи сирийцам за сутки Помощь получили 6,5 тыс. жителей

Министерство обороны России в течение суток доставило сирийцам 26,1 тонну гуманитарной помощи. Об этом в субботу сообщают в гуманитарном бюллетене Центра по примирению.

За сутки помощь получили 6,5 тыс. жителей. В частности, в некоторым районам Алеппо передали порядка 3,7 тонн хлеба, 3 тыс. порций горячего питания и 200 наборов продуктов.

Кроме того, самолеты ВКС России доставили 18 тонн гуманитарной помощи на авиабазу Хмеймим. Это товары первой необходимости, игрушки и школьная канцелярия. Также российская авиация передала 17,8 тонн грузов в район города Дейр-эз-Зор, которые были направлены по линии ООН.

Напомним, ранее в Астане прошел очередной раунд по урегулированию конфликта в Сирии. В нем приняли участие сирийское правительство, вооруженная оппозиция, ООН, США и страны-гаранты режима прекращения огня: Россия, Турция, Иран и Иордания.