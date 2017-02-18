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18.02.17 / 21:45 Новости / Политика / Россия и мир

Порошенко заявил, что Украина находится среди приоритетов США

По заверению Майкла Пенса

Петр ПорошенкоПетр Порошенко заявил, что Украина находится среди первых приоритетов США. Заявление украинский президент сделал на Мюнхенской конференции в субботу.

По словам Порошенко, в ходе беседы с вице-президентом США Майклом Пенсом он получил заверение, что США находятся рядом с Украиной. Помимо этого представители двух стран обсудили координацию действий по разрешению конфликта на востоке Украины. Также обсуждали формирование повестки дня по переговорам с Россией. Порошенко отметил хорошую осведомленность вице-президента США по ситуации вокруг Украины.

Напомним, что в Мюнхене проходит международная конференция по безопасности. В ней принимают участие более 450 политиков и экспертов со всего мира. Предыдущая конференция состоялась в 2016 году. Центральной темой обсуждения тогда стал конфликт в Сирии.

По материалам: ria.ru
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