Порошенко заявил, что Украина находится среди приоритетов США По заверению Майкла Пенса

Петр Порошенко заявил, что Украина находится среди первых приоритетов США. Заявление украинский президент сделал на Мюнхенской конференции в субботу.

По словам Порошенко, в ходе беседы с вице-президентом США Майклом Пенсом он получил заверение, что США находятся рядом с Украиной. Помимо этого представители двух стран обсудили координацию действий по разрешению конфликта на востоке Украины. Также обсуждали формирование повестки дня по переговорам с Россией. Порошенко отметил хорошую осведомленность вице-президента США по ситуации вокруг Украины.

Напомним, что в Мюнхене проходит международная конференция по безопасности. В ней принимают участие более 450 политиков и экспертов со всего мира. Предыдущая конференция состоялась в 2016 году. Центральной темой обсуждения тогда стал конфликт в Сирии.