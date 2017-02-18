Правительство поручило доработать проект о запрете «алкоматов» Возникли замечания

Правительство поручило доработать законопроект, который предусматривает розничные продажи спиртосодержащей продукции через торговые автоматы. Об этом кабинет министров России сообщил в субботу.

В ходе рассмотрения закона, у правительства возникли «замечания юридико-технического характера». Кабмин предложил ряд поправок к проекту.

Отметим, законопроект разработали члены Совета Федерации Сергей Рябухин и Виталий Шуба. Они предложили наделить региональные органы власти правом устанавливать ограничения розничной продажи продукции, содержащей спирт, с учетом особенностей отдельных регионов.