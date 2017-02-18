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18.02.17 / 12:22 Новости / Россия и мир

Правительство поручило доработать проект о запрете «алкоматов»

Возникли замечания

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Фото: otravlen.ru

Правительство поручило доработать законопроект, который предусматривает розничные продажи спиртосодержащей продукции через торговые автоматы. Об этом кабинет министров России сообщил в субботу.

В ходе рассмотрения закона, у правительства возникли «замечания юридико-технического характера». Кабмин предложил ряд поправок к проекту.

Отметим, законопроект разработали члены Совета Федерации Сергей Рябухин и Виталий Шуба. Они предложили наделить региональные органы власти правом устанавливать ограничения розничной продажи продукции, содержащей спирт, с учетом особенностей отдельных регионов.

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