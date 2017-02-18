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18.02.17 / 02:09 Новости / Россия и мир

Прогноз по суверенному рейтингу России улучшен до «стабильного» — Moody's

Рейтинги подтвердили на уровне «Ba1» и «Not Prime»

Moody's прогнозРейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по суверенному рейтингу РФ с «негативного» до «стабильного». Об этом в агентстве сообщили накануне.

Также Moody's был улучшен прогноз по рейтингу российских гособлигаций (на уровне «Ba1»). Краткосрочный рейтинг подтвердили на уровне «Not Prime».

Весной 2016 года организация присвоила РФ негативный прогноз из-за низких цен на нефть и рисков для российской экономики. В Moody's отмечают, что после почти двухгодичного спада экономика страны восстанавливается. Прогноз по банковской системе России был также улучшен Moody's в октябре прошлого года.

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