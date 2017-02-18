Россия передала Нидерландам эксклюзивные данные по авиакатастрофе МН-17 В максимально подробном виде

Российская сторона передала Нидерландам эксклюзивные данные по катастрофе малазийского Boeing, который разбился летом 2014 года на востоке Украины. Об этом в субботу сообщила Росавиация.

Россия передала нидерландской стороне данные первичной радиолокации – информацию, которая четка описывает реальную воздушную обстановку в момент катастрофы. Росавиация уточнила, что «данные РЛС были переданы голландской стороне в максимально подробном виде – необработанными – что автоматически свидетельствует об их подлинности и эксклюзивности».

Агентство отметило, что Россия готова в любой момент предоставить международным следователям помощь специалистов несмотря на то, что «продолжает недоумевать относительно того, что у Нидерландов ушло порядка трех месяцев на распознавание так называемой технической загвоздки».

Напомним, в июле 2014 года самолет компании Malaysia Airlines направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. Во время полета над востоком Украины в лайнер попала ракета «земля-воздух». На борту находились 298 человек. Все погибли. В настоящее время идет расследование крушения.