Пассажиропоток аэропорта Ростов-на-Дону увеличился на 38% И составил 188,8 тыс. человек в январе 2017 года

Пассажиропоток международного аэропорта Ростов-на-Дону вырос на 38% в январе 2017 года. Об этом накануне сообщили в организации.

Аэропорт обслужил 188,8 тыс. пассажиров. Больше всего были востребованы международные направления, пассажиропоток заграницу увеличился на 42,5%.

Прирост пассажиропотока также обеспечили Москва, Пхукет и Прага. С сентября 2014 года аэропорт Ростов-на-Дону входит в холдинг «Аэропорты регионов». Он сотрудничает с 30 авиакомпаниями и осуществляет авиаперевозки в 50 городов России и мира.