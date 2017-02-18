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18.02.17 / 02:33 Новости / Россия и мир

Пассажиропоток аэропорта Ростов-на-Дону увеличился на 38%

И составил 188,8 тыс. человек в январе 2017 года

Ростов-на-Дону

Пассажиропоток международного аэропорта Ростов-на-Дону вырос на 38% в январе 2017 года. Об этом накануне сообщили в организации.

Аэропорт обслужил 188,8 тыс. пассажиров. Больше всего были востребованы международные направления, пассажиропоток заграницу увеличился на 42,5%.

Прирост пассажиропотока также обеспечили Москва, Пхукет и Прага. С сентября 2014 года аэропорт Ростов-на-Дону  входит в холдинг «Аэропорты регионов». Он сотрудничает с 30 авиакомпаниями и осуществляет авиаперевозки в 50 городов России и мира.

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