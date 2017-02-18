SpaceX в последнюю минуту отменила запуск корабля к МКС Из-за двигателя первой ступени

Компания SpaceX в последнюю минуту отменила запуск корабля к МКС. Информация в субботу была опубликована в Twitter Илона Маска и NASA.

Проблема возникла с двигателем первой ступени. По словам Илона Маска, с вероятностью 99% запуск прошел бы успешно, но даже 1% сомнений является основанием для проверки. Глава SpaceX заявил, что будет проведено детальное изучение. Запуск перенесли на день.

Напомним, что это будет первый запуск компании SpaceX после аварии в сентябре 2016 года. Тогда ракета взорвалась во время заправки. Компания SpaceX основана Илоном Маском в 2002 году. Она занимается разработкой ракет-носителей и космических кораблей.