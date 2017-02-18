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18.02.17 / 22:21 Новости / Общество / Россия и мир

SpaceX в последнюю минуту отменила запуск корабля к МКС

Из-за двигателя первой ступени

watch-it-here-spacex-reveals-manned-dragon-spacecraftКомпания SpaceX в последнюю минуту отменила запуск корабля к МКС. Информация в субботу была опубликована в Twitter Илона Маска и NASA.

Проблема возникла с двигателем первой ступени. По словам Илона Маска, с вероятностью 99% запуск прошел бы успешно, но даже 1% сомнений является основанием для проверки. Глава SpaceX заявил, что будет проведено детальное изучение. Запуск перенесли на день.

Напомним, что это будет первый запуск компании  SpaceX после аварии в сентябре 2016 года. Тогда ракета взорвалась во время заправки. Компания SpaceX основана Илоном Маском в 2002 году. Она занимается разработкой ракет-носителей и космических кораблей.

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