Светлана Миронюк уйдет из Сбербанка – СМИ Она не прокомментировала эту информацию

Старший вице-президент Светлана Миронюк покинет свою должность. Об этом сообщили источники в отрасли, передает в субботу «Газета.Ru».

Миронюк работает директором департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. Ее комментарий получить не удалось.

Отметим, ранее в субботу Bloomberg сообщило, что другой старший вице-президент Сбербанка – Сергей Иванов (сын экс-главы администрации президента Сергея Иванова) также может покинуть свой пост. Правительство рассматривает его кандидатуру в качестве нового главы алмазодобывающей компании «Алроса».