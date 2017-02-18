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18.02.17 / 18:01 Новости / Россия и мир

Светлана Миронюк уйдет из Сбербанка – СМИ

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Светлана Миронюк

Фото: gigamir.net

Старший вице-президент Светлана Миронюк покинет свою должность. Об этом сообщили источники в отрасли, передает в субботу «Газета.Ru».

Миронюк работает директором департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка. Ее комментарий получить не удалось.

Отметим, ранее в субботу Bloomberg сообщило, что другой старший вице-президент Сбербанка – Сергей Иванов (сын экс-главы администрации президента Сергея Иванова) также может покинуть свой пост. Правительство рассматривает его кандидатуру в качестве нового главы алмазодобывающей компании «Алроса».

По материалам: gazeta.ru
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