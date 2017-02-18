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18.02.17 / 15:59 Новости / Россия и мир

Сын Сергея Иванова может возглавить «Алросу» — СМИ

Рассматривается только его кандидатура

алроса алмазыСтарший вице президент «Сбербанка» Сергей Иванов (сын экс-главы администрации президента Сергея Иванова) может стать главой алмазодобывающей компании «Алроса». Об этом в субботу сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Окончательного решения о том, кто будет новым главой «Алросы», правительство России пока не приняло. Пока в качестве кандидата рассматривается только Иванов.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что контракт нынешнего президента «Алросы» Андрея Жаркова не будет продлен. Срок действия документа истекает в апреле этого года.

Добавим, Жарков возглавил алмазодобывающую компанию в 2015 году. С того момента выручка «Алросы» выросла на 18%, до $4,3 млрд.

По материалам: bloomberg.com
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