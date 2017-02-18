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18.02.17 / 08:51 Новости / Россия и мир

Трамп: некоторые американские СМИ — враги народа

Досталось CNN, NBC и The New York Times

Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп назвал несколько американских средств массовой информации врагами народа. Об этом в субботу он написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

В частности, речь идет о телеканалах CNN и NBC, а также газете The New York Times. В список врагов Трамп включил и телекомпании ABC и CBS.

Ранее президент США упрекнул СМИ в распространении неправдивых новостей, препятствующих налаживанию связи с Москвой. Он также подчеркнул незаконность утечек информации. Накануне президент CNN Worldwide Джефф Цукер сказал, что высказывания Трампа не влияют на рейтинги канала и журналистов. Он отметил, что рейтинги, наоборот, поднялись на 51%.

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