Трамп: некоторые американские СМИ — враги народа Досталось CNN, NBC и The New York Times

Президент США Дональд Трамп назвал несколько американских средств массовой информации врагами народа. Об этом в субботу он написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

В частности, речь идет о телеканалах CNN и NBC, а также газете The New York Times. В список врагов Трамп включил и телекомпании ABC и CBS.

Ранее президент США упрекнул СМИ в распространении неправдивых новостей, препятствующих налаживанию связи с Москвой. Он также подчеркнул незаконность утечек информации. Накануне президент CNN Worldwide Джефф Цукер сказал, что высказывания Трампа не влияют на рейтинги канала и журналистов. Он отметил, что рейтинги, наоборот, поднялись на 51%.