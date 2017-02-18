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18.02.17 / 13:42 Новости / Петербург и Ленобласть

В аэропорту «Пулково» нашли две немецкие гранаты времен войны

Ручные гранаты М-24 («яйцо») и М-39 («колотушка»)

Аэропорт_Пулково_1 (17)В посылке в петербургском аэропорту «Пулково» обнаружили две немецкие деактивированные гранаты времен Второй мировой войны. Об этом в субботу сообщило главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Подозрительные предметы, похожие на боеприпасы, обнаружили сотрудники почтового отделения аэропорта. Обследовали посылку взрывотехники ОМОН на транспорте. Они обнаружили ручные гранаты М-24 («яйцо») и М-39 («колотушка»).

«Корпуса гранат находились в состоянии коррозии, сохраняя оригинальность находки, и вероятней всего готовились к продаже. Взрывчатых веществ не обнаружено», — сообщили в Росгвардии.

Предметы передали сотрудникам транспортной полиции. Эвакуация пассажиров не проводилась.

Отметим, накануне в «Пулково» вызывали ОМОМ из-за другой подозрительной посылки. Сотрудники почтового отделения обнаружили предмет, напоминающий гранату. В результате проверки выяснилось, что это сувенирная зажигалка.

По материалам: interfax.ru

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