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18.02.17 / 19:42 Новости / Россия и мир

Зампреда «Татфондбанка» объявили в розыск

По делу о хищении средств клиентов

Фото: ksonline.ru

Фото: ksonline.ru

Заместителя председателя правления «Татфондбанка» Сергея Мещанова объявили в розыск. Об этом в субботу сообщило МВД Татарстана.

Полиция разыскивает Мещанова в рамках расследования уголовного дела по деятельности инвестиционной компании «ТФБ Финанас» (дочерняя организация «Татфондбанка»). Следователи полагают, что был факт хищения клиентских средств.

Отметим, в декабре ЦБ ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Татфондбанка». Агентство по страхованию вкладов назначили временной администрацией по управлению банком на полгода.

Ранее стало известно, что около 1,8 тыс. вкладчиков банка без предупреждения перевели в статус клиентов «ТФБ Финанс». Из-за этого они не смогли получить свои вклады.

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