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19.02.17 / 19:03 Новости / Россия и мир / Финансы

В Гибралтаре арестовали крупнейшую в мире яхту из-за исков на 15,3 млн евро

Яхта принадлежит российскому миллиардеру Андрею Мельниченко

В проливе Гибралтар арестовали крупнейшую в мире яхту Sailing Yach A из-за исков на 15,3 млн евро. Это произошло в воскресенье.

Яхта принадлежит основному владельцу «Еврохима» Андрею Мельниченко. Яхта прибыла в Гибралтар несколько дней назад для того, чтобы в ближайшее время пройти работы в Испании. Мельниченко планировал забрать ее с ремонта весной этого года.

Арест яхты произошел из-за исков верфи Nobiskrug, которая собирала судно. По версии Nobirskrug, компания-владелец яхты Valla Yachts Limited не оплатила последний взнос в 9,8 млн евро. Еще на 2,6 и 2,9 мл евро Nobirskrug претендует из-за задолженности субподрядчика и заказы, которые оспаривались во время сборки.

Напомним, Мельниченко инвестировал 400 мне евро в постройку этой яхты. Часть инвестиций Мельниченко собирается компенсировать при помощи лицензий на технологии, которые были разработаны во время строительства яхты. Яхту спустили на воду осенью 2015 года. Ее длина – 143 м, на ней восемь палуб.

По материалам: yachtharbour.com
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