В Арктике стартовали испытания новой техники для армии РФ Снегоходы, транспортеры и вездеходы

В Арктике начались испытания новой техники для российских вооруженных сил. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.

Испытания пройдут армейские снегоходы, гусеничные транспортеры, транспортные средства на базе вездеходов с шинами сверхнизкого давления и другие. Также эксплуатировать в условиях сильного мороза будут палатки, средства определения толщины льда, фильтры и опреснители для воды, кроме того, аптечное оборудование.

Техника пройдет маршрут от поселка Тикси в республике Саха (Якутия) до острова Котельный, а потом по ледовому покрытию моря Лаптевых. Общая протяженность маршрута – 2 тыс. км. По этому маршруту температура воздуха может составлять 60 градусов по Цельсию ниже нуля. Метели могут достигать скорости более 35 км/ч.