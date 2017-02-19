Все новости

19.02.17 / 05:04 Новости / Общество / Россия и мир

Билл Гейтс предупредил об угрозе биологического терроризма

Жертвами могут стать около 30 млн человек

Билл Гейтс, by World Economic ForumБилл Гейтс предупредил об угрозе биологического терроризма. Такое заявление основатель Microsoft сделал в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Гейтс заявил, что террористы могут начать использовать в качестве оружия массового поражения искусственно созданные вирусы. Он считает, что эпидемия может произойти в ближайшие 10-15 лет и унести жизни около 30 млн человек.

Миллиардер призвал инвестировать в вакцины и готовиться к эпидемии, как солдат готовится к войне. Это значит, что нужно изучать варианты распространения болезней, предупреждать массовые заражения и искать лекарства.

Напомним, Билл Гейтс и его жена Мелинда основали благотворительный фонд, который занимается улучшением здравоохранения, преодолением голода и развитием образования в беднейших странах. Фонд инвестирует миллиарды долларов в вакцинацию и иммунизацию населения в Индии и Африке. Также средства фонда идут на улучшение образования в США. В 2009 году фонд предоставил грант Украине на сумму $25 млн для компьютеризации библиотек.

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017