Билл Гейтс предупредил об угрозе биологического терроризма Жертвами могут стать около 30 млн человек

Билл Гейтс предупредил об угрозе биологического терроризма. Такое заявление основатель Microsoft сделал в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Гейтс заявил, что террористы могут начать использовать в качестве оружия массового поражения искусственно созданные вирусы. Он считает, что эпидемия может произойти в ближайшие 10-15 лет и унести жизни около 30 млн человек.

Миллиардер призвал инвестировать в вакцины и готовиться к эпидемии, как солдат готовится к войне. Это значит, что нужно изучать варианты распространения болезней, предупреждать массовые заражения и искать лекарства.

Напомним, Билл Гейтс и его жена Мелинда основали благотворительный фонд, который занимается улучшением здравоохранения, преодолением голода и развитием образования в беднейших странах. Фонд инвестирует миллиарды долларов в вакцинацию и иммунизацию населения в Индии и Африке. Также средства фонда идут на улучшение образования в США. В 2009 году фонд предоставил грант Украине на сумму $25 млн для компьютеризации библиотек.