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19.02.17 / 09:07 Новости / Политика / Россия и мир

Глава администрации Трампа не видит ничего плохого в разговоре Флинна с Кисляком

В том числе, о санкциях

Фото: emigrados.ru

Фото: emigrados.ru

Глава администрации президента США Райнс Прибас не видит ничего плохого в разговоре бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна с послом РФ Сергеем Кисляком. Об этом Прибас заявил в интервью американскому телеканалу CBS News.

По словам главы администрации, нет ничего плохого, что Флинн говорил с Кисляком, в этом заключается его (Флинна) работа. Также Прибас отметил, что говорить о санкциях это не плохо. Нет ничего плохого в разговоре о том, что администрация Обамы применила дополнительные санкции и выслала людей из страны.

Напомним, что Майкл Флинн ранее подал в отставку с поста советника президента США по вопросам нацбезопасности. Увольнение произошло из-за обсуждения с послом РФ Сергеем Кисляком антироссийских санкций. В отношении Флинна может быть возбуждено расследование.

По материалам: cbsnews.com
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