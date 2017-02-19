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19.02.17 / 15:04 Новости / Общество / Политика / Россия и мир

Митинг против «налога на тунеядство» проходит в белорусском Гомеле

Митингующие требуют отставки Лукашенко

 

Гомель митингВ белорусском Гомеле проходит акция протеста против декрета №3 (о «налоге на тунеядство»). Это происходит в воскресенье.

Митингующие также требуют отставки президента Беларуси Александра Лукашенко. По оценке очевидцев, на площадь Восстания пришли от 2 до 3 тыс. жителей города.
Отметим, акция протеста не согласована с властями Гомеля.

Напомним, двумя днями ранее аналогичная акция прошла в столице Беларуси Минске. Минчане также требовали отмены «налога на тунеядство» и отставки Лукашенко, кроме того, они выступали за «свободные и честные выборы». На митинг вышли, по оценкам разных изданий, от 1 тыс. до 2 тыс. человек.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №3 в апреле 2015 года. Граждане Беларуси, которые постоянно проживают в стране, а также лица без гражданства, обязаны платить в казну сбор в размере 20 базовых величин ($200 в полгода).

По материалам: svaboda.org
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