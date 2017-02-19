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19.02.17 / 11:24 Новости / Россия и мир

Индия планирует начать добывать гелий-3 на Луне к 2030 году

Чтобы использовать его как энергоресурс

Индия гелий-3 ЛунаИндийские ученые планируют начать добычу гелия-3 на Луне к 2030 году. Об этом в воскресенье сообщил заслуженный профессор Индийской организации космических исследований Сиватхан Пиллаи.

Лунная поверхность богата гелием-3. Его планируют использовать как энергоресурс.

Пиллаи рассказал, что многие страны планируют добычу гелия-3 на Луне. При этом он оценивает, что добывать ископаемое смогут все государства, которые захотят это делать, так как запасы гелия-3 на Луне велики.

Ранее аналогичное мнение высказали российские ученые. Доктор физико-математических наук МГУ имени Ломоносова, завотделом исследований Луны и планет Владислав Шевченко говорил, что запасы гелия-3 на Луне могут обеспечивать землян энергией в течение 5 тыс. лет.

Гелий-3 добывают на Земле по несколько граммов в год. Его запасы на Луне оценивают в 500 тыс. тонн минимум.

По материалам: ians.in
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