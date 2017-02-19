Иран хочет заключить на Ближнем Востоке стратегический союз с Россией Разногласий по межсирийскому урегулированию нет

Иран намерен заключить с Россией стратегический альянс на Ближнем Востоке. Об этом в воскресенью заявил председатель меджлиса Ирана Али Лариджани.

Он указал, что у Москвы и Тегерана нет разногласий по ключевым вопросам, в том числе, в сфере межсирийского урегулирования. Также Иран хочет наладить прямой диалог с главным своим конкурентом в регионе – Саудовской Аравией.

Напомним, Иран вместе с Россией и Турцией стал гарантом перемирия в Сирии. При содействии трех сторон в Астане прошли переговоры с участием сирийской оппозиции.

Отметим, Саудовская Аравия разорвала отношения с Ираном в начале 2016 года. Это произошло в ответ на нападения на дипломатические представительства Саудовской Аравии в Иране. Также в воскресенье глава МИД Саудовской Аравии отметил, что страна готова к тесному контакту с администрацией президента США Дональда Трампа.