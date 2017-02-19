Все новости

19.02.17 / 13:39 Новости / Петербург и Ленобласть

В РПЦ и МВД разошлись в оценке численности участников крестного хода вокруг Исаакия

В РПЦ заявляют о 10-12 тыс. человек, в МВД - о 8 тыс., в музее – о 4 тыс. человек

Исаакиевский собор крестный ход

Фото АБН

Представители Русской православной церкви и полиции разошлись в оценке численности участников крестного хода вокруг собора. Он прошел в воскресенье.

По словам представителя церкви, в крестном ходе приняли участие более 10 тыс. человек. Представитель Петербургской митрополии Наталья Родоманова рассказала, что Исаакий вмещает до 12 тыс. человек, его площадь составляет 3,2 тыс. кв. м.

В МВД количество участников крестного хода оценили в 8 тыс. человек. Мероприятие прошло без происшествий, добавили правоохранители.

В то же время сотрудники музея «Исаакиевский собор» заявили, что на крестный ход вышли 3-4 тыс. человек. По их словам, храм вмещает около 6 тыс. человек, а пришедшие стояли неплотно.

На прошлой неделе вокруг Исаакия прошел аналогичный крестный ход. В РПЦ оценили его численность в 6 тыс. человек, в МВД рассказали о 1,5 тыс., очевидцы говорили о 500 человек.

Напомним, Исаакиевский собор обещают передать в безвозмездное пользование РПУ. Горожане уже дважды выходили на митинг против этого. Неделю назад они окружили Исаакий «живым кольцом».

По материалам: tass.ru
 fontanka.ru

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017