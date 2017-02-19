В РПЦ и МВД разошлись в оценке численности участников крестного хода вокруг Исаакия В РПЦ заявляют о 10-12 тыс. человек, в МВД - о 8 тыс., в музее – о 4 тыс. человек

Представители Русской православной церкви и полиции разошлись в оценке численности участников крестного хода вокруг собора. Он прошел в воскресенье.

По словам представителя церкви, в крестном ходе приняли участие более 10 тыс. человек. Представитель Петербургской митрополии Наталья Родоманова рассказала, что Исаакий вмещает до 12 тыс. человек, его площадь составляет 3,2 тыс. кв. м.

В МВД количество участников крестного хода оценили в 8 тыс. человек. Мероприятие прошло без происшествий, добавили правоохранители.

В то же время сотрудники музея «Исаакиевский собор» заявили, что на крестный ход вышли 3-4 тыс. человек. По их словам, храм вмещает около 6 тыс. человек, а пришедшие стояли неплотно.

На прошлой неделе вокруг Исаакия прошел аналогичный крестный ход. В РПЦ оценили его численность в 6 тыс. человек, в МВД рассказали о 1,5 тыс., очевидцы говорили о 500 человек.

Напомним, Исаакиевский собор обещают передать в безвозмездное пользование РПУ. Горожане уже дважды выходили на митинг против этого. Неделю назад они окружили Исаакий «живым кольцом».