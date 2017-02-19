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19.02.17 / 08:22 Новости / Политика / Россия и мир

Из-за США обстановка вокруг корейского полуострова становится непредсказуемой – КНДР

КНДР обеспокоены прибытием ВМС США в Пусан

Северная корея КНДР флагИз-за неблагоразумных происков США по наращиванию вооружений обстановка вокруг корейского полуострова становится непредсказуемой. Такое заявление сделало в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По заявлению ЦТАК, Соединенные штаты наращивают военное присутствие под предлогом «чьй-то провокации». Агентство сообщает, что США пытаются мобилизовать ударное соединение атомного авианосца «Калбинсон» на совместные учения, которые пройдут в марте. Также ЦТАК приводит сообщение южнокорейского агентства «Рёнхаб Ньюс», согласно которому 12 февраля в Пусан прибыль корабль с радиолокаторами для преследования ракеты.

Напомним, что накануне ВМС США перебросили ударную авианосную группу в Южно-Китайское море. Ранее КНДР провела испытания баллистической ракеты. В связи с этим США, Южная Корея и Япония созвали экстренное заседание Совбеза ООН. Члены организации решительно осудили действия Северной Кореи.

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