По делу Ким Чем Нама подозреваемыми стали еще четыре человека Они все уехали из Малайзии в день убийства брата Ким Чем Ына

По делу об убийстве Ким Чем Нама подозреваемыми стали еще четыре гражданина Северной Кореи. Об этом в воскресенье заявили в полиции Малайзии.

Все подозреваемые уехали из Малайзии в день убийства Ким Чем Нама. Паспорта у всех четверых не дипломатические, а обычные. Власти не знают, связаны ли они с правительством Северной Кореи. Малайзия обратилась в Интерпол, чтобы разыскать корейских граждан.

Ранее по делу Ким Чем Нама задержали одного малазийца, гражданок Индонезии и Вьетнама, а также одного гражданина КНДР. Ким Чем Нама убили 13 февраля. Он является сводным братом Ким Чем Ына, главы КНДР. Малайзия отказалась отдавать КНДР тело Ким Чен Нама, пока не получит образцов ДНК родственников убитого. В ответ КНДР обвинил малазийские власти в попытках скрыть факты о происшествии.