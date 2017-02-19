Председатель Конгресса США высказался за дополнительные антироссийские санкции Из-за расследования о якобы имевшем место вмешательстве в выборы

Председатель Конгресса США Крис Мерфи высказался за возможное введение дополнительных антироссийских санкций. Об этом он сказал в воскресенье.

Решение об их введении примут после окончания расследования о якобы имевшем место вмешательстве в выборы президента Америки. Отметим, комитет Сената по разведке проведет собственное расследование по этому вопросу.

Напомним, в декабре 2016 года администрация предыдущего президента США Барака Обамы ввела новые санкции. Это были меры против российских дипломатов, а также ГРУ и ФСБ. Российская сторона отрицает обвинения. В МИД неоднократно подчеркивали, что не видели доказательств, предъявленных американской стороной.