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19.02.17 / 16:01 Новости / Политика / Россия и мир

Председатель Конгресса США высказался за дополнительные антироссийские санкции

Из-за расследования о якобы имевшем место вмешательстве в выборы

Антироссийские санкции

Фото АБН

Председатель Конгресса США Крис Мерфи высказался за возможное введение дополнительных антироссийских санкций. Об этом он сказал в воскресенье.

Решение об их введении примут после окончания расследования о якобы имевшем место вмешательстве в выборы президента Америки. Отметим, комитет Сената по разведке проведет собственное расследование по этому вопросу.

Напомним, в декабре 2016 года администрация предыдущего президента США Барака Обамы ввела новые санкции. Это были меры против российских дипломатов, а также ГРУ и ФСБ. Российская сторона отрицает обвинения. В МИД неоднократно подчеркивали, что не видели доказательств, предъявленных американской стороной.

По материалам: ria.ru
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