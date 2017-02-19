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19.02.17 / 14:35 Новости / Россия и мир

В парке «Куршская коса» нашли 121 снаряд времен ВОВ

Их вывезли и уничтожили

Куршская коса снаряды В национальном парке «Куршская коса» в Калининградской области нашли 121 артснаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.

Крупнокалиберные снаряды (75 мм) нашли на 41 км Куршской косы. Их вывезли с территории заповедника и уничтожили.

Три года назад на территории заповедника уже находили снаряды времен войны. Тогда обнаружили около 1 тыс. орудий. Они находились в одном из бывших немецких артиллерийских складов.

Куршская коса находится рядом с городом Зеленоградск. По ней проходит граница между Россией и Литвой.

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