В парке «Куршская коса» нашли 121 снаряд времен ВОВ Их вывезли и уничтожили

В национальном парке «Куршская коса» в Калининградской области нашли 121 артснаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье сообщили в ГУ МЧС по Калининградской области.

Крупнокалиберные снаряды (75 мм) нашли на 41 км Куршской косы. Их вывезли с территории заповедника и уничтожили.

Три года назад на территории заповедника уже находили снаряды времен войны. Тогда обнаружили около 1 тыс. орудий. Они находились в одном из бывших немецких артиллерийских складов.

Куршская коса находится рядом с городом Зеленоградск. По ней проходит граница между Россией и Литвой.