Лавров и Могерини обсудили ситуацию на востоке Украины А также в Сирии и Афганистане

Сергей Лавров и Федерика Могерини обсудили ситуацию на востоке Украины. Об этом в субботу сообщила Европейская внешнеполитическая служба.

Федерика Могерини выразила полную приверженность ЕС осуществлению Минских соглашений. Также она подтвердила поддержку Евросоюзом работы в «нормандском» формате и миссии ОБСЕ.

Помимо этого, главы внешнеполитических ведомств говорили о ситуации в Ливии и Афганистане и поддержании мира на Ближнем Востоке. Также обсуждали ситуацию в Сирии.

Напомним, 23 февраля в Женеве пройдут переговоры по урегулированию ситуации в Сирии. Кроме того, весной в Брюсселе пройдет конференция по Сирии. Эта встреча станет вторым мероприятием подобного рода. Первое проходило в Лондоне в 2016 году. Тогда на помощь Сирии участники конференции собрали более $10 млрд.