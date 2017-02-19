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19.02.17 / 22:51 Новости / Политика / Россия и мир

Маттео Ренци уходит с поста лидера правящей партии

Из-за разногласий внутри партии

ренциЭкс-премьер Италии Маттео Ренци уходит с поста секретаря правящей Демократической партии. Об этом он объявил в воскресенье.

Официальной причиной отставки стало давление внутренней партийной оппозиции. Ее представители угрожали расколоть партию из-за противоречий по вопросам партийного съезда и досрочных выборов. Ренци заявил, что нельзя допустить раскол партии из-за диктатуры меньшинства.

Напомним, что ранее в Италии проходил референдум, по результатам которого инициатива Маттео Ренци была отвергнута. После этого Ренци подал в отставку с поста премьер-министра. Следом за провалом на референдуме, внутри партии курс экс-премьера вызвал критику ряда деятелей. Это привело к угрозе раскола партии.

По материалам: ria.ru
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