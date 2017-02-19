Мэра Риги хотят оштрафовать за использование русского языка Во второй раз

Мэра Риги Нила Ушакова хотят оштрафовать за использование русского языка. Об он написал на своей странице в Facebook в воскресенье.

Причиной обвинения стало использование Ушаковым русского языка для общения со школьниками во время Дня теней. В течение Дня теней дети школьники могут задавать свои вопросы и изучать работу тех, чьи профессии им интересны. По словам градоначальника, дети задавали ему вопросы на русском, поэтому он и отвечал на русском.

Напомним, что ранее Центр госязыка Латвии уже пытался оштрафовать Ушакова, но безуспешно. Тогда поводом стало использование Рижской думой русского языка для общения в соцсетях. Центр госязыка Латвии занимается выявлением случаев использования не латышского языка. Русский язык является одним из самых распространенных в Латвии.