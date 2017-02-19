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19.02.17 / 23:24 Новости / Общество / Россия и мир

Мэра Риги хотят оштрафовать за использование русского языка

Во второй раз

Фото : eadaily.com

Фото : eadaily.com

Мэра Риги Нила Ушакова хотят оштрафовать за использование русского языка. Об он написал на своей странице в Facebook в воскресенье.

Причиной обвинения стало использование Ушаковым русского языка для общения со школьниками во время Дня теней. В течение Дня теней дети школьники могут задавать свои вопросы и изучать работу тех, чьи профессии им интересны. По словам градоначальника, дети задавали ему вопросы на русском, поэтому он и отвечал на русском.

Напомним, что ранее Центр госязыка Латвии уже пытался оштрафовать Ушакова, но безуспешно. Тогда поводом стало использование Рижской думой русского языка для общения в соцсетях. Центр госязыка Латвии занимается выявлением случаев использования не латышского языка. Русский язык является одним из самых распространенных в Латвии.

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