В Подмосковье загорелась Мытищинская ярмарка на Осташковском шоссе. Об этом в воскресенье рассказали в МЧС по Москве.
Возгорание возникло в одноэтажном металлическом ангаре со складом стройматериалов. Площадь пожара выросла до 4 тыс. кв. м.
Повышенный ранг объявили в 15:47, о пожаре стало известно десятью минутами ранее. Для тушения вызвали 40 пожарных на 10 машинах.
В МЧС говорят об отсутствии пострадавших, по предварительным данным. Людей с рынка эвакуировали. Над рынком стоит густой черный дым.
В октябре 2016 года в Подмосковье сгорел павильон «Ярмарка» в районе платформы Матвеевская. Его организовало ГБУ «Московские ярмарки» при поддержке департамента торговли и услуг Москвы. Павильон находился на площади между крытым и сельскохозяйственным рынком. Пожар тогда начался ранним утром, а потушили его к середине дня.