В Подмосковье загорелась Мытищинская ярмарка Площадь пожара 4 тыс. кв. м

В Подмосковье загорелась Мытищинская ярмарка на Осташковском шоссе. Об этом в воскресенье рассказали в МЧС по Москве.

Возгорание возникло в одноэтажном металлическом ангаре со складом стройматериалов. Площадь пожара выросла до 4 тыс. кв. м.

Повышенный ранг объявили в 15:47, о пожаре стало известно десятью минутами ранее. Для тушения вызвали 40 пожарных на 10 машинах.

В МЧС говорят об отсутствии пострадавших, по предварительным данным. Людей с рынка эвакуировали. Над рынком стоит густой черный дым.

В октябре 2016 года в Подмосковье сгорел павильон «Ярмарка» в районе платформы Матвеевская. Его организовало ГБУ «Московские ярмарки» при поддержке департамента торговли и услуг Москвы. Павильон находился на площади между крытым и сельскохозяйственным рынком. Пожар тогда начался ранним утром, а потушили его к середине дня.