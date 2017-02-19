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19.02.17 / 21:48 Новости / Политика / Россия и мир

Рогозин: новые российские ракеты способны «разорвать» американскую ПРО

Разработка идет по плану

Дмитрий Рогозин заявил, что новые российские ракеты способны «разорвать» американскую ПРО. Об этом он сказал в воскресенье в интервью на телеканале «Россия 1».

Вице-премьер заявил, что российские ядерные силы состоят из различных ракет, в частности, советских ракет «Воевода». По словам Рогозина, на западе их называют «Сатана» и они чрезвычайно надежны. Дмитрий Рогозин добавил, что работы по разработке нового вооружения идут по плану. Оно способно преодолеть любую оборону – и завтрашнюю, и послезавтрашнюю.

Напомним, до 2011 года Дмитрий Рогозин занимал пост постоянного представителя РФ при НАТО. После вхождения Крыма в состав России сотрудничество с НАТО разорвало сотрудничество. После этих событий альянс ищет возможности расширения своего присутствия в Восточной Европе и Прибалтике. РФ выступает с критикой наращивания военной мощи близ своих границ.

По материалам: tass.ru
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