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19.02.17 / 07:54 Новости / Общество / Россия и мир

Российский Центр по примирению за сутки доставил 8,8 тонн гуманитарных грузов в Сирию

Помощь получили 3,59 тыс. человек

Фото: defence.ru

Фото: defence.ru

Российский Центр по примирению за последние сутки доставил 8,8 тонн гуманитарных грузов в Сирию. Информация опубликована в воскресенье в Минобороны.

Как сообщает ведомство, в течение суток в город Латакия доставили 6,6 тонн продуктов. В Хауш-Султан передали 550 продуктовых пакетов. Дошкольникам города Хомс предоставили наборы для творчества и игрушки. Всего помощь получили 3,59 тыс. человек.

Напомним, что Российский Центр по примирению начал работу 22 февраля 2016 года. Среди основных задач центра – осуществление режима прекращения огня, присоединение  нелегальных вооруженных групп к режиму прекращения боевых действий и доставка гуманитарной помощи. Центр ежедневно публикует информационные бюллетени, сообщающие о ходе работ.

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