Россия поставит Таиланду четыре вертолета Ми-17В5 Для устранения стихийных бедствий и развертывания войск

Россия поставит Таиланду четыре вертолета Ми-17В5. Об этом в воскресенье на выставке IDEX-2017 заявил заместитель гендиректора «Ростеха» Виктор Кладов.

Власти Таиланда собираются использовать вертолет для устранения стихийных бедствий и при развертывании войск. Также покупатели отметили очень хорошие характеристики, дешевизну и простоту в обслуживании.

Напомним, IDEX (International Defence Exhibition) – международная выставка вооружений и военной техники. Проводится в Абу-Даби каждые два года. Мероприятие проходит при участии президента ОАЭ. В ходе выставки проводятся демонстрации и стрельбы.