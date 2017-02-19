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19.02.17 / 09:22 Новости / Россия и мир

Россия поставит Таиланду четыре вертолета Ми-17В5

Для устранения стихийных бедствий и развертывания войск

ми-171 вертолетРоссия поставит Таиланду четыре вертолета Ми-17В5. Об этом в воскресенье на выставке IDEX-2017 заявил заместитель гендиректора «Ростеха» Виктор Кладов.

Власти Таиланда собираются использовать вертолет для устранения стихийных бедствий и при развертывании войск. Также покупатели отметили очень хорошие характеристики, дешевизну и простоту в обслуживании.

Напомним, IDEX (International Defence Exhibition) – международная выставка вооружений и военной техники. Проводится в Абу-Даби каждые два года. Мероприятие проходит при участии президента ОАЭ. В ходе выставки проводятся демонстрации и стрельбы.

По материалам: ria.ru
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