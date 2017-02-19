Саудовская Аравия рассказала о планах тесного сотрудничества с администрацией Трампа Уже обсуждали решение проблем в регионе

В министерстве иностранных дел Саудовской Аравии рассказали о том, что намерены тесно сотрудничать с администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом в воскресенье заявил глава ведомства Адель аль-Джубейр.

Аль-Джубейр подчеркнул, что МИД Саудовской Аравии уже контактировал с администрацией Трампа, и эти контакты были благополучными. В том числе, политики обсуждали проблемы в регионе.

Ранее в феврале аль-Джубейр говорил, что страны имеют одинаковые точки зрения на ряд вопросов. «Отношения между Саудовской Аравией и США укрепляются все больше и больше», — сказал он тогда.

Арабские СМИ отмечали, что отношения между Эр-Риядом и Вашингтоном ослабли в период президентства Барака Обамы. А предвыборная риторика Дональда Трампа свидетельствовала о возможных запретах на въезд в США мусульманам.