SpaceX отправила к МКС грузовой корабль Dragon С комплекса 39А, он предназначен для запуска шаттлов

Американская компания SpaceX запустила в космос грузовой корабль Dragon. Это произошло в воскресенье, сообщили в компании.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск прошел с комплекса 39А, который предназначен для запуска шаттлов SpaceX.

Накануне запуск Dragon к МКС отменили. Илон Маск, владелец SpaceX, пояснил, что возникла проблема с двигателем первой ступени. Запуск обещали отложить на день, чтобы все проверить. Это первая отправка SpaceX после аварии в сентябре 2016 года. Тогда во время заправки взорвалась ракета.